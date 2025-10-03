На Донеччині внаслідок атаки російського дрона загинув журналіст з Франції

На Донеччині, внаслідок атаки російського FPV-дрона загинув журналіст з Франції 38-річний Антоні Лаллікан, його колега Георгій Іванченков з видання Kyiv Independent отримав поранення. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, повідомили пресслужба 4 окремої важкої механізованої бригади та голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко.

«Росія продовжує знищувати цивільних громадян та робить все задля того, аби світ не знав правду. Внаслідок прицільного удару ворожого fpv-дрона загинув французький журналіст-фотограф Антоні Лаллікан», – йдеться у повідомленні 4 бригади.

За словами військових, Антоні Лаллікан та Григорій Іванченко працювали у касках та бронежилетах з написами «PRESS», їх супроводжував пресофіцер. Сергій Томіленко уточнює, що французький фоторепортер Антоні Лаллікан мав акредитацію від інформаційного агентства Hans Lucas, яке співпрацює з відомими французькими медіа. Водночас повідомляється, що лікарям вдалося стабілізувати стан пораненого журналіста Kyiv Independent.

НСЖУ зауважує, що Антоні Лаллікан став третім французьким медійником, який загинув в Україні внаслідок російської атаки. У травні 2022 року у Сіверськодонецьку під російським обстрілом загинув репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф. У травні 2023 року через російський ракетний удар біля міста Бахмут загинув медійник від AFP Арман Солдін.

«Наразі головна загроза для журналістів, як і для всіх цивільних, – російські дрони, які полюють за людьми. Це не побічні жертви війни – це цілеспрямоване полювання на тих, хто намагається зафіксувати злочини агресора. Кожен день на передовій, кожен виїзд у прифронтові зони – це смертельний ризик», – наголосив Сергій Томіленко.

Антоні Лаллікан співпрацював з провідними французькими та міжнародними виданнями: Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart, Paris Match, Der Spiegel, Zeit, NZZ, Focus Magazin, Die Welt, Stern тощо. Після початку повномасштабного вторгнення, у березні 2022 року, Антоні Лаллікан почав працювати в Україні. Зокрема, француз висвітлював життя жителів Донеччини, які опинився в епіцентрі російської агресії.

На повідомлення про загибель Антоні Лаллікана відреагував президент Франції Емманюель Макрон: «З глибоким сумом я дізнався про його загибель від удару російських дронів. Я висловлюю щирі співчуття його родині, близьким та усім його колегам, які, ризикуючи своїм життям, інформують нас і свідчать про реальність війни».

Донецька обласна прокуратура уточнила, що трагедія трапилась на околицях селища Комишуваха Краматорського району. Там також повідомили, що окрім журналістів отримали поранення ще троє мирних жителів.

«У постраждалих діагностовано струс головного мозку, мінно-вибухові й черепно-мозкові травми, осколкові поранення, контузії та перелом. Їм надано медичну допомогу», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).