У п’ятницю, 24 жовтня, на під’їзді до залізничної станції Краматорська росіяни намагалися завдати удару по потягу Львів – Краматорськ безпілотником. Вибухова хвиля пошкодила вікна у вагонах, постраждалих немає.

Як повідомили в «Укрзалізниці», постраждалих серед пасажирів та працівників немає. Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкодженні вікна у трьох вагонах, які замінять працівники залізниці.

Посадка пасажирів до Львова на поїзд у зворотному напрямку відбулась без затримки.

Додамо, останні кілька місяців росіяни регулярно обстрілюють залізничну інфраструктуру та самі потяги. Внаслідок цього є дефіцит залізничних квитків.

Нагадаємо, 23 жовтня внаслідок удару російського БпЛА загинули журналісти телеканалу Freedom – Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.