Під час обстрілу було пошкоджено рухомий склад «Укрзалізниці»

В ніч на четвер, 23 жовтня, російські військові завдали удару безпілотником по залізничній станції у Сумах. Внаслідок обстрілу постраждали працівники залізниці. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Відомо, що 23 жовтня близько о 03:00 ночі в Сумах зафіксували удар безпілотного літального апарата по території залізничної станції. Внаслідок атаки двоє працівників залізниці дістали поранення. Мова йде про 35-річного та 28-річного чоловіків. Згодом Григоров додав, що також постраждала 32-річна жінка.

Під час обстрілу було пошкоджено рухомий склад і залізничну інфраструктуру. «Укрзалізниця» зранку 23 жовтня зазначила, що на окремих ділянках Сумщини відсутня напруга в контактній мережі. До поліпшення безпекової ситуації призупинили рух потягів №144 Рахів – Суми та №787 Терещенська – Київ. Приміський поїзд №6888 Суми – Лебединська затримується на відправлення на невизначений час. А також було внесено зміни до маршрутів приміського сполучення: поїзд №6012 курсуватиме за маршрутом Суми – Тростянець-Смородине (замість Ворожба – Тростянець-Смородине).

«У регіоні застосовується комбінований рух: автобус + поїзд. Через відсутність напруги низка приміських рейсів курсуватиме із затримками», – додають у дописі.

Зазначимо, що також вночі на Харківщині російські війська вдарили по рятувальниках ДСНС, коли ті приїхали гасити пожежу, що спалахнула внаслідок обстрілу. Загинув 49-річний командир відділення 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чистіков. Ще п’ятеро рятувальників зазнали поранень.

Київ також зазнав нової атаки. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, спалахнули пожежі в житлових будинках, а на Подолі постраждала будівля синагоги.

Повітряні сили ЗСУ зазначили, що у ніч на 23 жовтня противник атакував 130 ударними БпЛА. ППО ліквідувала 92 з них на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 25 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 11 локаціях.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня Харків масово атакували російські безпілотники. Ворог завдав удару по приватному дитячому садочку в Холодногірському районі міста.