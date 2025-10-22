Пожежа на місці влучання БпЛА в Ізмаїлі 22 жовтня

Упродовж ночі середи, 22 жовтня, російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру України. Наразі масована атака триває. Про це в соцмережах повідомила міністерка енергетики України Світлана Гринчук.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки у більшості регіонів країни ввели графіки аварійних відключень. Відновлювальні роботи тривають там, де зараз це дозволяє безпекова ситуація.

За даними Міненерго, аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію, щоб знизити навантаження на систему.

Наслідки атаки на Україну 22 жовтня

Російська армія вночі та вранці 22 жовтня атакувала Україну балістичними ракетами та ударними безпілотниками. Вибухи лунали в Києві та області, Запоріжжі, на Дніпропетровщині та Одещині.

У Києві через атаку загинули двоє людей, ще п’ятеро постраждали. Руйнування та пошкодження зафіксували у шести районах міста. Деталі – у новині.

У Київській області внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двох приватних будинків у Броварському районі. Також пошкоджено фасад приміщення АЗС.



В одному із пошкоджених будинків у селі Погреби Броварського району рятувальники виявили тіла трьох людей.

«Країна-терорист вбила молоду жінку 1987 року народження, шестимісячне немовля та дванадцятирічну дівчинку», – повідомив керівник ОВА Микола Калашник.

Згодом керівник ОВА повідомив про ще одного загиблого в Броварському районі. 38-річний чоловік зазнав смертельних травм від уламків збитих дронів.

Відомо про пораненого 49-річного працівника АЗС в Обухівському районі. Він зазнав уламкового ушкодження, його госпіталізували.

Наслідки російської атаки на Україну вночі 22 жовтня (Фото ДСНС)

За даними Полтавської ОВА, унаслідок влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти підприємств нафтогазової промисловості у Миргородському районі.

У Запоріжжі троє людей зазнали поранень унаслідок нічної атаки БпЛА. Кілька ударів прийшлися по житлових багатоповерхівках – зайнялися пожежі, повідомляє Нацполіція.

«13 людей, двоє з них – діти, отримали поранення або отруєння чадним газом. Усім постраждалим надано медичну допомогу», – ідеться в повідомленні.

Через нічну ворожу атаку без електропостачання залишились майже 2 тис. людей. Роботи з ліквідації наслідків розпочнуться як тільки дозволить безпекова ситуація, повідомила Запорізька ОВА.

На Дніпропетровщині постраждала інфраструктура кількох регіонів. Пошкодження зафіксували у Слов’янській громаді Синельниківського району та Кам’янському.



У Піщанській громаді Самарівського району понівечені приватний будинок, гараж, два авто. У Павлограді – п'ятиповерхівка, 11 авто і газогін.



Нікопольщина була під ударом артилерії та FPV-дронів. Потерпали Нікополь і Покровська громада.

Під ударом було місто Ізмаїл на Одещині, там пошкоджена енергетична і портова інфраструктура.

Енергетики працюють над відновлення електропостачання в місті, критична інфраструктура працює на генераторах. У місті розгорнули пункти незламності.

Доповнено. Росія атакувала критичну інфраструктуру, енергетичні об’єкти на Кіровоградщині. Від електропостачання відключили 27 населених пунктів.

В «Укрзалізниці» повідомили про пошкодження інфраструктури та знеструмлені ділянки через російські обстріли. Деякі поїзди курсують із затримками та зміненими маршрутами.



Зокрема, поїзд №43/44 Івано-Франківськ – Черкаси, який уже перебуває в дорозі, змінює маршрут у межах Київської області. Орієнтовна затримка – до двох годин.



Також зміненим маршрутом поїде поїзд №793/794 Черкаси – Київ. Затримка у дорозі близько години. Можливі також затримки та зміни у русі приміських поїздів, зауважили залізничники.

Доповнено. Президент Володимир Зеленський відреагував на російську комбіновану атаку проти України.

За словами президента, під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

«Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області», – повідомив Зеленський.

За попередніми даними, відомо про 17 постраждалих через атаку РФ. Шестеро людей, з них двоє дітей, загинули.