Рятувальник ліквідовує наслідки російської атаки на Київ, 22 жовтня 2025 рік

Уночі та вранці 22 жовтня росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. За попередніми даними, загинули двоє людей, ще понад 20 – зазнали поранень. Про це повідомили керівник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, мер Києва Віталій Кличко та пресслужба ДСНС.

За даними ДСНС, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на шостому поверсі 16-поверхового житлового будинку.

О 05:52 Тимур Ткаченко повідомив про одного загиблого внаслідок атаки у Дніпровському районі.

«Фіксуємо наслідки атаки також у Дарницькому районі за двома адресами — пожежа у житловій багатоповерхівці та нежитловій будівлі», – згодом написав Ткаченко.

Рятувальники ДСНС Києва працюють на місцях ворожих влучань 22 жовтня

Віталій Кличко уточнив, що в Дарницькому районі уламки БпЛА впали на будівлю гуртожитку. Влучання уламків також зафіксували на території гаражного кооперативу в Соломʼянському районі.

У ДСНС уточнили, що через влучання БпЛА в Дарницькому районі горіли поверхи з 11 по 16 у сімнадцятиповерхівці. Також горіла двоповерхова нежитлова будівля – пожежу вже локалізували.

У Деснянському районі Києва через ворожі атаки пошкоджено фасад десятиповерхівки, горів автомобіль і газова труба. У Печерському – зафіксували влучання у верхні поверхи 25-поверхового будинку.

О 06:42 стало відомо про двох загиблих внаслідок комбінованої атаки РФ на Київ.

За даними влади міста, унаслідок атаки постраждали двоє жінок. Їм надається необхідна допомога.

Оновлено. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість поранених зросла до 19. П’ятьох дорослих та четверо дітей медики госпіталізували.

Згодом у Київській МВА підтвердили інформацію про 21 постраждалого, з них п’ятеро дітей.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила, що всю ніч Росія завдавала ударів по енергетичній інфраструктурі України. У більшості регіонів країни застосували графіки аварійних відключень. За даними Міненерго, аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Президент Володимир Зеленський відреагував на російську комбіновану атаку проти України.

За словами президента, під ударами були звичайні міста, в основному енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки.

«Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області», – повідомив Зеленський.

За попередніми даними, відомо про 17 постраждалих через атаку РФ. Шестеро людей, з них двоє дітей, загинули.