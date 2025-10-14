Росіяни КАБом атакували лікарню у Харкові

Пізно ввечері понеділка, 13 жовтня, російські військові атакували Харків керованими авіабомбами (КАБ). Під обстріл потрапила лікарня, постраждали пацієнти. Про це повідомили у Нацполіції області.

Близько 21:50 росіяни здійснили авіаудар по цивільних об’єктам Салтівського району. Внаслідок атаки на лікарню постраждали 57 пацієнтів: у 51 людини діагностували гостру реакцію на стрес, ще шестеро – поранені уламками скла.

«Усіх 57-х пацієнтів, що знаходилися у лікарні на момент удару ворожими КАБами, переведено до іншого лікувального закладу. Їх додатково обстежують лікарі щодо поранень та гострої реакції на стрес», – повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Внаслідок удару на території лікарні знищені гаражні бокси, пошкоджень зазнали 19 автомобілів, вибуховою хвилею вибито вікна та двері в одному з корпусів лікарні. Крім того, у швейного цеху, що розташований поруч, пошкоджено скління та двері. На території лікарні виникла пожежа, її ліквідовували рятувальники.

Ввечері 13 жовтня мер Харкова повідомляв, що через обстріл частково знеструмлені три райони міста.

Нагадаємо, 16 вересня російські військові атакували безпілотником навчальний заклад у Харкові. Внаслідок обстрілу постраждали три жінки та чоловік.