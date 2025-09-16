Момент влучання у навчальний заклад в Харкові

У вівторок, 16 вересня, російські окупанти вчергове атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив у будівлю місцевого навчального закладу, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними прокуратури, росіяни атакували Слобідський район Харкова близько 11:00 16 вересня. Також у пресслужбі Харківської прокуратури оприлюднили відео моменту влучання в будівлю навчального закладу. За попередніми даними, росіяни атакували Харків дроном типу «Герань-2»

Хоч у пресслужбі прокуратури не уточнили назву закладу, йдеться про будівлю інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації, розташованого на вул. Захисників України. На відео з наслідками атаки видно, що в навчальному закладі пробитий дах та вибиті вікна.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок атаки у Слобідському районі постраждали щонайменше четверо людей. У прокуратурі уточнили, що постраждали три жінки і один чоловік.

Наслідки атаки уточнюються. На місці працюють рятувальники та правоохоронці. За фактом обстрілу правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнний злочин).