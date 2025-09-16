Наслідки атаки на логістичний центр «Епіцентру»

У ніч на вівторок, 16 вересня, російські окупанти завдали удару по логістичному центру компанії «Епіцентр» у Київській області. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Вранці 16 вересня голова ОВА Микола Калашник повідомив, що російські дрони атакували Фастівський район Київщини. Тоді він повідомив, що влучання були на території торгівельного центру, а коли на місце обстрілу прибули рятувальники, окупанти завдали повторного удару.

Згодом у пресслужбі «Епіцентру» повідомили, що російський удар припав на логістичний центр компанії. Внаслідок атаки у центрі зайнялася масштабна пожежа, з якою продовжують боротися рятувальники.

«На щастя, серед людей немає загиблих чи постраждалих. Але компанія знову зазнала значних втрат. За час повномасштабної війни було знищено десятки об’єктів мережі у різних регіонах України. Згідно з оцінками незалежних експертів, загальна сума збитків групи компаній “Епіцентр”, спричинених військовою агресією, вже перевищила 1 млрд доларів», – повідомили у пресслужбі компанії.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що станом на 12:00 ліквідація пожежі в логістичному центрі триває. Гасіння пожежі ускладнюється щільним завантаженням складів, тому ДСНС допомагають добровольчі пожежні формування та представники Українського Червоного Хреста. На місці події такоє працює авіація та спеціалізована робототехніка.

Нагадаємо, у ніч на 16 вересня росіяни також обстріляли ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки там загинула людина, ще щонайменше 13 зазнали поранень.