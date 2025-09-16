Внаслідок атаки на Запоріжжя постраждали понад десяток людей

У ніч на вівторок, 16 вересня, російські окупанти завдали масованого удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки загинула людина, ще 13 зазнали поранень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, у ніч на 16 вересня росіяни атакували Запоріжжя ракетами. Голова Запорізької ОВА повідомив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по місту.

«Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення, серед них двоє дітей», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Іван Федоров повідомив, що вік постраждалих дітей – 4 та 17 років. Загиблим виявився 41-річний чоловік.

Внаслідок атаки у місті виникли масштабні пожежі – так, загоряння сталися у трьох житлових будинках прощею 350 м2. Також постраждали дві вантажівки на стоянці й станція техобслуговування на площі 600 м2.

Зазначимо, вночі росіяни також атакували Київську та Сумську області. На Київщині окупанти застосували тактику повторного удару та атакували пошкоджену стоянку, пожежу на якій через атаку БпЛА гасили рятувальники. Внаслідок атаки пошкоджені два пожежно-рятувальні авто. У Сумах через удари безпілотників частина мешканців залишилася без електропостачання.

Також через атаку дронів сталася масштабна пожежа на одному з агропідприємств Харківської області. Рятувальники зафіксували загоряння площею 1000 м2.