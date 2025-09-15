Також пошкоджена техніка – трактори та комбайни

Увечері неділі, 14 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по сільськогосподарському підприємстві на Сумщині. Унаслідок атаки постраждали 12 людей, які збирали урожай. Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

За даними слідства, близько 23:00 росіяни ударили, попередньо, двома ракетами по території сільськогосподарського підприємства Боромлянської громади Охтирського району Сумської області.

Прокуратура повідомляє про 12 поранених через російську атаку. Водночас за даними начальника Сумської ОВА Олега Григорова, госпіталізовані 11 чоловіків, один із них – у важкому стані.

Також пошкоджено близько 30 одиниць сільськогосподарської техніки.

Триває досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).