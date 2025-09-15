Військові продовжують просуватися у Сумській області в бік державного кордону

Збройні сили України мають хороші результати в Сумській області, водночас бійці завдають втрат росіянам також на Харківщині. Про це повідомив у неділю, 14 вересня, президент Володимир Зеленський.

Зеленський, заслухавши доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначив, що військові продовжують просуватися у Сумській області в бік державного кордону.

«Є хороші результати у прикордонні Сумщини. Наші підрозділи продовжують просуватися в бік державного кордону України», – сказав президент.

Крім цього, за його словами, значні втрати росіяни несуть на Харківщині, зокрема, в Купʼянську, і на Донеччині.

«Продовжуємо діяти на Добропільському напрямку. Важливо, що російські штурми – відбиваються хлопцями», – додав Зеленський.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо, що Сили оборони провели успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. У результаті під контроль України вдалось повернути село Філія Дніпропетровської області.