Філію контролюватимуть Сили оборони України

Сили оборони провели успішну наступальну операцію на адмінкордоні Дніпропетровської та Донецької областей. У результаті під контроль України вдалось повернути село Філія Дніпропетровської області. Про це повідомив речник ОСУВ «Дніпро» Олексій Бєльський в ефірі телемарафону в суботу, 13 вересня.

«Сьогодні в нас радісна новина... – відбита від ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку. Дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися до цього населеного пункту, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли їх, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати», – розповів Бєльський.

У пресслужбі 425-го полку «Скеля» зазначили, що успішну наступальну операцію провели бійці спеціалізованого батальйону «Шквал».

Нагадаємо, 8 вересня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що бійці 425-го окремого штурмового полку «Скеля» звільнили від російських окупантів село Зарічне на Донеччині.