Український прапор на будівлі школи в центрі Зарічного

Сили оборони України звільнили від росіян село Зарічне на Донеччині. Про це у понеділок, 8 вересня, повідомили у пресслужбі Генерального Штабу ЗСУ.

«Силами 425 окремого штурмового полку "Скеля" повністю взято під контроль село Зарічне на Донеччині», – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

На відео, яке оприлюднив Генштаб, видно зруйновану обстрілами будівлю місцевої загальноосвітньої школи, розташованої в центрі Зарічного, а також синьо-жовтий прапор встановлений на її фасаді.

Інших деталей щодо звільнення села у пресслужбі Генштабу не повідомили.

Зазначимо, Зарічне розташоване поруч із кордоном з Луганською областю, за 9 км від Лиману та за 25 км на північний схід від донецького Слов’янська. На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили село, проте вже у вересні 2022 року його звільнили. У серпні 2025 року аналітичний центр DeepState повідомив, що росіяни прорвалися в Зарічне.

За даними DeepState, станом на 7 вересня росіяни намагалися штурмувати Зарічне та тримали під контролем східну частину населеного пункту.

Додамо, полк «Скеля» відповідальний за деокупацію кількох сіл на Донеччині за останній тиждень. Так, 1 вересня Генштаб повідомив, що бійці полку звільнили та зачистили селище Новоекономічне на сході від Покровська та встановили в його центрі український прапор. Вже наступного дня Генштаб підтвердив звільнення селища Удачне в Донецькій області – там теж показали момент встановлення синьо-жовтого стяга.