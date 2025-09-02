Сили оборони звільнили селище Удачне на Донеччині
Генштаб ЗСУ показав встановлення українського прапора в Удачному
До теми
Сили оборони звільнили та зачистили селище Удачне у Донецькій області. У населеному пункті встановили український прапор, повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ у вівторок, 2 вересня.
За даними Генштабу, за звільнення населеного пункту відповідав полк «Скеля» бійці якого кілька днів тому звільнили ще одне селище на Донеччині. В Удачному знищили всі опорні пункти росіян – для цього українські захисники проводили прямі зіткнення та застосовували ударні засоби, такі як гранатомет.
На відео, яке оприлюднила пресслужба Генштабу, видно штурмові дії українських бійців, а також момент встановлення синьо-жовтого стяга в селищі Удачне.
«Протягом двох тижнів ударні групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор», – повідомили у Генштабі ЗСУ.
Зазначимо, Удачне розташоване за приблизно 10 км на південний захід від Покровська, який намагалися оточити російські військові. За даними аналітичного центру DeepState, станом на 1 вересня Удачне розташоване на лінії бойового зіткнення.
Дивіться ситуацію на фронті в реальному часі
Нагадаємо, 1 вересня Генштаб повідомив про звільнення ще одного населеного поблизу Покровська – бійці полку «Скеля» звільнили та зачистили селище Новоекономічне на сході від Покровська та встановили в його центрі український прапор.