Встановлений український прапор у селищі Новоекономічне

Військові Сил оборони України встановили український прапор у селищі Новоекономічне на Донеччині. Про це повідомили у пресслужбі Генерального Штабу ЗСУ в понеділок, 1 вересня.

За звільнення населеного пункту відповідали штурмові групи полку «Скеля». За даними Генштабу, для зачищення селища військовим знадобилося два тижні.

«31 серпня у центрі населеного пункту було піднято наш прапор», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

На відео, яке поширив Генштаб, видно, як українські військовослужбовці проходять через вулиці Новоекономічного, а також роботу операторів дронів. Крім того, на відео є звернення військових полку «Скеля», які оголосили про встановлення українського прапора в Новоекономічному.

Зазначимо, Новоекономічне розташоване за 10 км на схід від Покровська. За даними DeepState, станом на 31 серпня населений пункт перебуває на лінії зіткнення.