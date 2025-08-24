До наступальної операції були причетні бійці підрозділу «Артан», і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади

Підрозділи Головного розвідувального управління Міноборони разом із Третьою штурмовою бригадою вибили росіян із Новомихайлівки у Донецькій області і закріпили свої позиції на цьому напрямку. Про це у неділю, 24 серпня, повідомило Головне управління розвідки України.

Відомо, що до наступальної операції були причетні бійці підрозділу ГУР «Артан» і 2-го штурмового батальйону Третьої штурмової бригади.

Село Новомихайлівка розташоване на півночі Донецької області, на стику Луганської та Харківської областей. Новомихайлівка належить до Лиманської міської територіальної громади. Аналітики Deep State повідомили про окупацію Новомихайлівки 24 червня 2025 року.

Розвідники розповіли, що наступ застав російських військових раптово. Ворог втратив близько роти особового складу та був змушений перекидати резерви з інших ділянок фронту. Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БпЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку.

«Завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БпЛА українські підрозділи поліпшили тактичне положення та посилили оборону смуги на напрямку. Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути», – йдеться у повідомленні розвідників.

Нагадаємо, 24 серпня стало відомо, що українські війська успішно контратакували і зачистили від російської армії Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку у Донецькій області.