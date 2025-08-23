Сили оборони відбили в росіян ще одне село у Донецькій області
Від окупантів звільнили село Зелений Гай
Село звільнили бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном
Сили оборони України зупинили російську армію та відновили контроль над селом Зелений Гай Донецької області. Про це у суботу, 23 серпня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Дніпро».
Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування росіян та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.
Військові наголосили, що ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.
