Сили оборони України зупинили російську армію та відновили контроль над селом Зелений Гай Донецької області. Про це у суботу, 23 серпня, повідомило Оперативно-стратегічне угрупування військ «Дніпро».

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти спільно з 214-м окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування росіян та встановили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.





Військові наголосили, що ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

«Але наші воїни стоять непохитно і у День державного прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом. Пліч-о-пліч з іншими підрозділами Сил Оборони України наші морські піхотинці міцно стоять на захисті українського народу та продовжують нищити противника», – додають у дописі.

Нагадаємо, 23 серпня російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу ГУР разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.