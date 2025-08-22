ВМС вдарили по місцю базування російських БпЛА у Криму

Військово-морські сили ЗСУ вдарили по російському пункту базування безпілотників на аеродромі в Севастополі, що у тимчасово окупованому Криму. Про це у п’ятницю, 22 серпня, повідомили на фейсбук-сторінці ВМС.

Зазначається, що внаслідок удару на аеродромі «Херсонес» у Севастополі було уражено до трьох безпілотників Mohajer-6 та два дрони «Форпост», які росіяни використовували для надводної розвідки в акваторії Чорного моря.

Зауважимо, що ВМС не уточнили, коли саме була здійснена операція. Однак відомо, що в ніч на 21 серпня на військовому об’єкті росіян у Севастополі пролунали вибухи та сталась пожежа.

БпЛА «Форпост» – ліцензійна копія ізраїльських безпілотників IAI Searcher, яку росіяни створили у 2012 році, а у 2014 році дрони почали надходити на озброєння російської армії. БпЛА «Форпост» призначені для ведення повітряної розвідки, в тому числі в зоні бойових дій. Його також можна застосовувати для вказання цілей, наведення і коректування вогню артилерії. Крім того, у 2019 році росіяни розробили ще одну модифікацію дрона під назвою «Форпост-Р», що здатні не тільки проводити аеророзвідку, а й завдавати ударів, оскільки здатні нести дві малогабаритні авіабомби КАБ-20С. Середня ціна БпЛА «Форпост» становить близько 7 млн доларів.

Нагадаємо, у червні 2025 року стало відомо, що бійці підрозділу «Адлер» ЗСУ збили два рідкісні російські ударно-розвідувальні БпЛА «Форпост-Р».

БпЛА Mohajer-6 – бойовий та розвідувальний дрон іранського виробництва. Безпілотник здатний нести корисне навантаження мультиспектрального спостереження та до чотирьох високоточних боєприпасів. Mohajer-6 здатний підійматися на висоту приблизно 5,5 км та перебувати у повітрі до 12 годин. Дальність польоту іранського БпЛА становить до 200 км, також дрон здатний нести до 100 кг корисного навантаження. Іранський БпЛА коштує від 1,5 млн до 4 млн доларів, залежно від комплектації та моделі.