ЗСУ збили два російських БпЛА «Форпост-Р»

Українські військові збили два рідкісні російські ударно-розвідувальні безпілотники «Форпост-Р». Кожен з них коштує приблизно 7 млн доларів. Про це у п’ятницю, 27 червня, повідомив волонтер Сергій Стерненко.

Рідкісні ударно-розвідувальні дрони вдалося збити військовим підрозділу «Адлер». У мережі опублікували відео успішної бойової роботи.

БпЛА «Форпост-Р» – це ліцензійна копія ізраїльських безпілотників IAI Searcher. У 2012 році росіяни створили аналог IAI Searcher, назвавши його «Форпост», а у 2019 році модернізували його. Оновлена версія з російським програмним забезпечення отримала назву «Форпост-Р».

«Форпост-Р» здатний здійснювати політ на висоті 6 км, а максимальна тривалість польоту складає 17 годин. Злітна вага дрона становить 500 кг, а операційний радіус – 250 км.

Як зазначає «АрміяInform», найпоширеніший варіант корисного навантаження – засоби видової розвідки (ТБ і ТПВ камери). Також БпЛА є носієм пристроїв радіоелектронної розвідки (РЕР) або РЛС бокового огляду. Крім того, безпілотник може нести дві малогабаритні керовані авіабомби КАБ-20С з наведенням по лазерному променю. Вартість одного такого БпЛА становить близько 7 млн доларів.

Нагадаємо, 15 травня стало відомо, що бійці 63 Окремої механізованої бригади збили на Донеччині рідкісний російський безпілотник ZALA Z-20, який демонстрували на військовому параді у Москві. БпЛА оснащений штучним інтелектом.