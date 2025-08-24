ЗСУ контратакували і зачистили від росіян три села у Донецькій області
Військові зачистили Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку
ЗСУ провели успішну контратаку на Донеччині
Українські війська успішно контратакували і зачистили від російської армії Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку у Донецькій області. Про це повідомив у неділю, 24 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», – йдеться у повідомленні.
