ЗСУ провели успішну контратаку на Донеччині

Українські війська успішно контратакували і зачистили від російської армії Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку у Донецькій області. Про це повідомив у неділю, 24 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», – йдеться у повідомленні.