Українські воїни продовжують активні дії, спрямовані на знищення російських сил

Просування підрозділів Збройних сил України на окремих ділянках Північно-Слобожанського напрямку становить від 1 до 2,5 км. Про це у суботу, 16 серпня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На Північно-Слобожанського напрямку українські воїни продовжують активні дії, спрямовані на знищення російських сил та звільнення населених пунктів. На відповідних ділянках просування підрозділів складає від 1 до 2,5 км.



«З метою недопущення логістичного забезпечення, евакуації та посилення підрозділів російських окупантів у визначених локаціях утримуються зони суцільного вогневого ураження противника», – наголошують у дописі.

Генштаб уточнив, що активні дії, зокрема, проходять у районах Олексіївки та Юнаківки Сумської області.

Нагадаємо, 16 серпня російські війська окупували село Попів Яр на Добропільському напрямку та село Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку.

16 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські війська найближчими днями можуть спробувати посилити тиск й удари по українських позиціях з метою створення вигіднішої для Москви політичної ситуації.