За три доби українські бійці зупинили просування ворога біля Добропілля

Бійці корпусу Нацгвардії «Азов» на Покровському зачистили від російських солдатів шість населених пунктів. Про це повідомили у п’ятницю, 15 серпня, у пресслужбі 1-го корпусу НГУ «Азов».

У своїй заяві 1-й корпус повідомив, що за три доби його бійці «Азову» та суміжні й підпорядковані підрозділи зупинили просування противника в бік Добропілля на Покровському напрямку.

«В результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», – повідомили у пресслужбі 1-го корпусу.

Зазначимо, мапа DeepState станом на вечір 15 серпня свідчить про те, що українські захисники взяли під контроль територію в понад 20 км2 біля Добропілля.

Дивіться мапу ситуації на фронті в ральному часі

Згодом інформацію про відбиття сіл підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними українських бійців, під час активних бойових дій у зоні відповідальності «Азову» росіяни понесли такі втрати:

271 загиблий

101 поранений

13 полонених

Крім того, українські захисники знищили чи пошкодили:

один танк

дві бронемашини

37 авто та мотоциклів

три гармати

За даними корпусу, на Добропільському напрямку продовжується проведення стабілізаційних дій. Там наголосили, що успіх у відбитті територій досягнули завдяки злагодженим та скоординованим діям, а також подякували всім підрозділам, які працюють на цьому напрямку.

Раніше 15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Після ставки він повідомив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

Згодом 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам. 14 серпня в «Азові» повідомили про ліквідацію понад 150 окупантів на Покровському напрямку. 15 серпня у пресслужбі ДШВ повідомили, що українські захисники зачистили від російських ДРГ Покровськ на Донеччині.