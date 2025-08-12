Президент підтвердив просування окупантів на Покровському напрямку

Президент Володимир Зеленський повідомив, що українські військові вжили заходів, щоб виправити ситуацію на Покровському напрямку Донеччини. Про це президент сказав у своєму вечірньому зверненні 12 серпня.

«Були сьогодні доповіді наших військових. Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно», – повідомив Зеленський.

Під час зустрічі з журналістами 12 серпня Володимир Зеленський прокоментував прорив російських військ поблизу Добропілля на Покровському напрямку, передає «Суспільне». На думку президента, метою просування є створення інформаційного фону перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського диктатора Владіміра Путіна в п’ятницю, 15 серпня.

«Групи росіян, без техніки, просунулися на близько 10 км в кількох точках. Деяких вже знайдено, частково знищено, частково – взято в полон. Інших також знайдемо та знищимо найближчим часом», – розповів президент.

Він додав, що на Донбасі фіксується найбільша кількість атак. Водночас ЗСУ просунулись на Сумщині, де зачищено ще 900 м та подекуди українські захисники вийшли на кордон з РФ. Також вдалось просунутись на 1 км на Луганщині.

Водночас Росія почала перекидати свої війська з Сумського напрямку на Запорізький та Покровський.

«Вони готуються до наступальної операції, як ми вважаємо, на трьох напрямках. Головні напрямки – Запорізький, Покровський та Новопавлівський. Вважаємо, що на Запорізький перекинуть додатково 15 тисяч (особового складу – ред.), Покровський – близько 7 тисяч, на Новопавлівський може бути 5 тисяч додатково. Вважаємо, що вони робитимуть все, аби після 15 числа готуватись до наступальних дій», – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 11 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що російським окупантам вдалося просунутися поблизу міста Добропілля на Донеччині. За даними проєкту, ворожа армія змогла підійти до населених пунктів Кучерів Яр, Золотий Колодязь та Веселе, що на північному сході від Добропілля. Також ішлося, що росіяни просунулися в напрямку траси Добропілля – Краматорськ.

В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій. Однак просочування таких груп не означає взяття під контроль території, зазнали військові.

Того ж дня ексначальник штабу 12-ї бригади спецпризначення «Азов» Богдан Кротевич звернувся до Володимира Зеленського через ситуацію на фронті. За словами офіцера, Покровськ та Мирноград перебувають майже в оточенні, Костянтинівка – у напівоточенні, і окупанти просуваються в напрямку Краматорська та Дружківки.

«Я щиро не знаю, що саме Вам доповідають, але інформую: на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна пі**а. І ця пі**а наростає вже давно, погіршуючись з кожним днем», – ідеться в повідомленні.

Кротевич вважає, що «системна проблема почалася зі стирання резервів, масового роздріблення підрозділів по всій лінії фронту, звітів про “взяте село” як про перемогу на тлі провалів цілих напрямків, розподілу мобілізаційного ресурсу “кумам”, а також абсолютної відсутності стратегічного і навіть оперативного бачення театру бойових дій у частини військового керівництва».

Уже 12 серпня стало відомо, що кілька днів тому 1-й корпус Нацгвардії «Азов» зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. Військові повідомили, що «противник, намагаючись просуватися на напрямку, зазнає значних втрат у живій силі та техніці». Водночас обстановка на цьому напрямку залишається складною та динамічною.

