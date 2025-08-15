Покровськ повністю зачищений від ворожих ДРГ

Бійці 7-го корпусу десантно-штурмових військ ЗСУ зачистили від ворожих ДРГ місто Покровськ на Донеччині. Про це у п’ятницю, 15 серпня, повідомили у пресслужбі 7-го корпусу ДШВ.

На сторінці корпусу оприлюднили відео з Покровська, на якому видно українських військовослужбовців. За даними 7-го корпусу ДШВ, відео зняли 15 серпня.

«Силами 7-го корпусу ДШВ та суміжних підрозділів місто зачищене від ворожих груп та одиночних росіян. В місті працюють українські військові, переміщаються місцеві жителі», – повідомили у пресслужбі корпусу.

Зазначається, що пересування по місту суттєво обмежене, але потрапити до Покровська можливо.

Зазначимо, 15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Після ставки він повідомив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

Згодом 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам. 14 серпня в «Азові» повідомили про ліквідацію понад 150 окупантів на Покровському напрямку