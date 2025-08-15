Українські підрозділи мають успіхи біля Добропілля

У п’ятницю, 15 серпня, президент України Володимир Зеленський провів ставку верховного головнокомандувача, після якої повідомив про успіхи Сил оборони у відбитті російських солдатів на Покровському напрямку. Про ситуацію на фронті Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

«Протидіємо намаганням російських сил закріпитись та збільшуємо тиск наших підрозділів на окупанта. Маємо успіхи», – написав президент.

Володимир Зеленський відзначив підрозділи 79-ї та 82-ї десантно-штурмових бригад, які працюють на напрямку Добропілля. Крім того, він анонсував рішення «щодо додаткового зміцнення цього та інших напрямків на Донеччині» та пообіцяв присвятити окрему увагу позиціям на Запоріжжі.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій. Однак просочування таких груп не означає взяття під контроль території, зазнали військові.

Згодом 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» повідомив, що кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку для протидії російським окупантам. 14 серпня в «Азові» повідомили про ліквідацію понад 150 окупантів на Покровському напрямку

«Дякую всім нашим воїнам за стійкість. Російська армія продовжує зазнавати значних втрат, намагаючись забезпечити для російського керівництва більш вигідні політичні позиції на зустрічі на Алясці. Розуміємо цей задум, інформуємо партнерів про реальну ситуацію», – повідомив Зеленський.

За словами президента, сьогодні він очікує доповіді української розвідки про актуальні наміри російської сторони та перебіг підготовки до зустрічі на Алясці.

«Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, російська сторона. Час завершувати війну, і відповідні кроки мають бути зроблені Росією. Сподіваємось на Америку», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 16 серпня американський президент Дональд Трамп та російський диктатор Владімір Путін зустрінуться для переговорів в американському місті Анкоридж, штат Аляска, щоб обговорити припинення війни в Україні. Перед зустріччю Трампа та Путіна в місті тисячі людей вийшли на мітинг для підтримки України.