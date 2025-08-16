Окупанти продовжують спроби штурмів на Донецькому напрямку

Російські війська окупували село Попів Яр на Добропільському напрямку та село Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі ОСУВ «Дніпро» у суботу, 16 серпня.

За даними ОСУВ, станом на 15 серпня росіяни витіснили українські підрозділи та окупував Попів Яр, розташований поблизу Добропілля на Донеччині. Крім того, окупанти активізувалися у напрямку Іванівки та намагаються розширити зону контролю біля Нового Шахового.

На Сіверському напрямку російські війська окупували село Івано-Дар’ївка. Також росіяни намагалися наступати в районі Григорівки, Федорівки та Серебрянки, проте результатів не досягли.

Нагадаємо, на початку серпня росіянам вдалося здійснити прорив фронту у напрямку Добропілля. В ОСУВ «Дніпро» повідомили, що на Добропільському та Покровському напрямках окупанти намагаються просуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

15 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про успіхи ЗСУ на Покровському напрямку. Після ставки він повідомив, що українські військові протидіють російським силам у намаганні закріпитися та збільшують тиск на ворожих солдатів. Згодом «Азов» повідомив, що бійці 1-го корпусу змогли повернути під контроль та зачистити від росіян шість сіл на Добропільському напрямку. Наразі там триває проведення стабілізаційних дій.