Україна фіксує пересування та приготування російських військ

Російські війська найближчими днями можуть спробувати посилити тиск й удари по українських позиціях з метою створення вигіднішої для Москви політичної ситуації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у суботу, 16 серпня.

Глава держави також повідомив, що Україна фіксує пересування та приготування російських військ та наголосив, що Сили оборони будуть протидіяти, зокрема й асиметрично.

Зеленський 16 серпня заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті. За його словами, ЗСУ другу добу поспіль мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині. Мова йде про територію поблизу Добропілля та Покровська.

«Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Вдячний усім воїнам за стійкість», – заявив президент.

Втім Зеленський зауважив, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення вигідніших політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами.

«Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично. Я попросив Головкома поговорити з бойовими командирами. Україна потребує міцних позицій та дійсно відчутної протидії ворогу», – додав він.

Нагадаємо, 16 серпня російські війська окупували село Попів Яр на Добропільському напрямку та село Івано-Дар’ївка на Сіверському напрямку.