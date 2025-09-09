Удар росіяни скерували на місце, де люди зібралися отримувати пенсії

У вівторок, 9 вересня, російські окупанти атакували авіаційною бомбою селище Ярова на Донеччині. Удар здійснили у момент, коли люди отримували пенсії, внаслідок чого загинули понад 20 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Відверто звірячий російський удар авіабомбою по селищу Ярова на Донеччині. Прямо по людях. Звичайні цивільні люди. У момент, коли видавались пенсії. За попередньою інформацією, кількість загиблих – більше 20 людей. Немає слів… Співчуття всім рідним та близьким загиблих», – повідомив Зеленський.

На відео, яке оприлюднив президент, видно місце російського удару. Удар припав на подвір’я поблизу дитячого майданчика – на кадрах видно пошкоджені будівлі на задньому фоні, а також зруйнований бетонний паркан.

На відео також видно тіла людей і знищені машини, одна з яких схожа на авто «Укрпошти». Зазначимо, саме «Укрпошта» розвозить пенсії по селах.

Увага! На відео присутній чутливий контент

Доповнено 13:00. У пресслужбі «Укрпошти» підтвердили, що під час удару по Яровій постраждала співробітниця компанії.

«Поранено нашу поштарку Юлю. Вона вже в лікарні. Завдяки своєчасним діям водія загрози її життю немає. Аби убезпечити людей і не позбавляти їх базових послуг, працюємо з ВЦА над зміною процедури виплати пенсій у прифронтовій зоні», – повідомили у пресслужбі «Укрпошти».

Володимир Зеленський наголосив, що світ має відреагувати на воєнні злочини Росії.

«Світ не має мовчати. Світ не має залишатись бездіяльним. Потрібна реакція Сполучених Штатів. Потрібна реакція Європи. Потрібна реакція Двадцяти. Потрібні сильні дії, щоб Росія перестала нести смерть», – написав Зеленський.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що станом на 12:30 в Яровому загинула щонайменше 21 людина. Ще 21 людина отримала поранення.

Доповнено 14:38. Кількість загиблих внаслідок обстрілу Ярової зросла до 23, повідомив «Суспільному» голова Лисичанської МВА Олександр Журавльов. За його словами, станом на 13:50 також відомо про 18 поранених, троє з яких перебувають у важкому стані. За його словами, більшість загиблих внаслідок атаки – це люди пенсійного віку.

На місці події працюють рятувальники, правоохоронці та місцева влада.