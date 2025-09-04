Ракета впала біля гуманітарної місії з розмінування

У четвер, 4 вересня, російські окупанти завдали ракетного удару по околицях Чернігова. Під обстріл потрапили працівники гуманітарної місії, яка проводила роботи з розмінування, повідомив голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

Приблизно о 14:50 у пресслужбі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Зокрема, повітряну тривогу оголосили на Чернігівщині та Київщині.

Згодом Дмитро Брижинський повідомив, що на території Чернігова пролунали вибухи та є влучання ракети по одному з місцевих підприємств. Втім, пізніше він уточнив, що російський удар припав на блокпост на в’їзді до селища Новоселівка біля Чернігова.

«Ракетний удар був нанесений по співробітниках гуманітарної місії з розмінування, які проводили роботи з розмінування місцевості», – повідомив голова МВА.

Станом на 16:00 відомо про двох загиблих внаслідок атаки. Ще троє людей зазнали поранень. Постраждалим внаслідок обстрілу надається медична допомога.

Нагадаємо, наприкінці червня росіяни атакували безпілотником село Сновське на Чернігівщині. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 10 зазнали поранень.