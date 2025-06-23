Наслідки атаки на Чернігівщину 22 червня

Ввечері 22 червня російські окупанти завдали удару по Чернігівщині, застосувавши ударні безпілотники. Внаслідок атаки у селі на півночі області загинули дві людини, де десяток зазнав поранень, повідомив у понеділок, 23 червня, голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За словами посадовця, росіяни завдали удару по околицях села Сновське, розташованого на півночі Чернігівщини, за 22 км від кордону з Брянською областю Росії. Окупанти випустили по громаді ударний дрон «Ланцет».

«На жаль, ця атака забрала життя двох людей. Мої співчуття родинам. Ще 10 – зазнали поранень. Троє із них – діти. Всі перебувають у лікарнях», – повідомив В’ячеслав Чаус.

Згодом Чаус повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки зросла до 11 людей. Двох постраждалих госпіталізували до обласної лікарні у важкому стані. Інші поранені перебувають у стані середньої тяжкості.

За даними голови ОВА, за минулий тиждень росіяни завдали по Чернігівщині 292 удари. Під ворожі атаки потрапили 34 населених пункти.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня росіяни завдали масованого удару по Києву, вдаривши по житловій забудові. У Шевченківському районі ворожий снаряд зруйнував цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку. Внаслідок атаки там загинули щонайменше шестеро людей, ще щонайменше 16 постраждали.