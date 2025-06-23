Внаслідок удару в Києві зруйнована житлова будівля

У ніч на понеділок, 23 червня, російські окупанти здійснили масований комбінований удар по Києву та Київській області. Під удар вчергове потрапила житлова забудова, щонайменше семеро людей загинули і десятки зазнали поранень, повідомили у пресслужбі ДСНС.

Росіяни з вечора запустили ударні безпілотники по низці регіонів України. Київ став основним напрямком руху ворожих цілей – близько 01:00 Повітряні сили повідомили про роботу ППО по дронах, близько 04:00 попередили про рух швидкісних цілей в напрямку міста.

Внаслідок масованого обстрілу в Києві зафіксували пожежі та руйнування в низці районів. Зокрема, в Шевченківському районі ворожий снаряд зруйнував цілий під’їзд житлового багатоквартирного будинку.

У пресслужбі ДСНС оприлюднили фото постраждалої п’ятиповерхівки із пошкодженим фасадом та вибитими вікнами. Згодом «Радіо Свобода» показала фото багатоповерхівки, на якому видно, що удар зруйнував частину поверхів у будинку.

За даними міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на 07:00 відомо про чотирьох загиблих внаслідок удару по житловому будинку. У пресслужбі ДСНС повідомили про щонайменше 13 поранених. Ще 10 людей евакуювали, серед них – дві дитини та вагітна жінка.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що кількість загиблих у багатоповерхівці зросла до п’ятьох людей.

Доповнено 08:30. Кількість загиблих у будинку в Шевченківському районі зросла до шістьох людей.

«Всього в місті 19 потерпілих. Вісім з них перебувають у стаціонарах міських лікарень», – повідомив Кличко.

Кличко також повідомив про загоряння у приватному секторі Солом’янського району – там є двоє постраждалих. Ще троє людей постраждали у Святошинському районі Києва.

Також під масований удар росіян потрапила Київська область – зокрема, окупанти атакували Білоцерківський та Бучанський район, там є жертви.

За даними Ігоря Клименка, у Білій Церкві росіяни обстріляли медичну інфраструктуру – готель, в якому розташована приватна лікарня. Внаслідок атаки в будівлі зайнялася пожежа.

«Постраждала житлова та медична інфраструктура. Одна людина загинула, 8 поранено. Під час ліквідації наслідків обстріл 2 рятувальників отримали травми», – повідомив Клименко.

Крім того, окупанти завдали ударів по Бучанському району Київщини. Там пошкоджені чотири приватних будинки та три авто.

Доповнено 10:20. Загальна кількість поранених внаслідок атаки на Київ зросла до 25 людей. У Шевченківському районі, де ракета влучила в будинок, постраждали 17 людей, а в Солом’янському – восьмеро поранених. Серед постраждалих – четверо дітей.

Нагадаємо, 17 червня росіяни також завдали масованого удару по Києву, влучивши у житлову багатоповерхівку. Внаслідок атаки зруйнований під'їзд житлового будинку в Солом'янському районі. Усього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 28 людей, 134 постраждали.