Нслідки російського комбінованого удару на Київ 17 червня

У ніч на вівторок, 17 червня, російські окупанти завдали масованого удару по Києву, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. За оновленою інформацією, через російську атаку загинули 15 людей, ще майже сотня – зазнали поранень. Про це повідомляють начальник Київської МВА Тимур Ткаченко і мер Києва Віталій Кличко.

За даними Віталія Кличка, під час масованої російської атаки по Києву загинув 62-річний громадянин США.

Загиблий іноземець мешкав навпроти будинку у Соломʼянському районі, де медики надавали допомогу постраждалим. Лікарі констатували в чоловіка клінічну смерть.

«У Соломʼянському районі міста зруйнований підʼїзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в кількох інших районах столиці», – писав Кличко.

Відомо, що росіяни пошкодили гуртожитки Київського авіаційного інституту. Виконувачка обов’язків ректорки Ксенія Семенова повідомила, що ударні безпілотники влучили у 10-й гуртожиток, ще в трьох вибуховою хвилею пошкодило вікна.

Руйнування внаслідок російського комбінованого удару по Києву 17 червня (Фото Кирила Чуботіна/«Укрінформ»)

За даними Тимура Ткаченка, у Дарницькому районі через ворожу атаку пошкоджень зазнав дитячий садочок, а в Дніпровському – промислова територія.



У Подільському районі Києва у двох локаціях уламки збитих дронів впали на відкритій місцевості. Без постраждалих. У Святошинському районі внаслідок атаки горіли автомобілі.

У Шевченківському районі виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку, додав Віталій Кличко.

Доповнено о 08:04. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що 27 локацій у різних районах Києва опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури. Міністр доповів про 14 загиблих та 44 поранених в Києві.

Доповнено о 08:10. Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих у Києві зросла до 55. З них понад 40 людей доставили в медзаклади.

«Щодо загиблих точної інформації поки немає. Оскільки на місцях працюють рятувальники. В Соломʼянському районі, зокрема, розбирають завали в житловому будинку, де обвалився цілий підʼїзд. Попередньо, за інформацією рятувальників і поліції, загиблих 14», – наголосив Кличко.



За інформацією мера Києва, у Соломʼянському та Дарницькому районах розгорнуті штаби для допомоги всім постраждалим від масованої атаки РФ.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про російський удар по будинку в Солом’янському району Києва. Він зазначив, що російська ракета пройшла через всю дев'ятиповерхівку й аж до підвалу.

Доповнено о 09:18. Кількість постраждалих внаслідок обстрілу Києва зросла до 60 людей. Рятувальники продовжують пошуки зниклих безвісти мешканців будинку в Солом’янському районі.

«Ми отримали інформацію про щонайменше 5 зниклих безвісти мешканців будинку. Вони не виходять на звʼязок з рідними. Рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаємося, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу», – повідомив Ігор Клименко.

Доповнено о 09:31. Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ випустила по Україні більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів прийшовся по Києву. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах міста. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

Доповнено о 10:43. Кількість поранених внаслідок російської атаки на Київ зросла до 114. У лікарнях перебувають 68 людей.

«Суспільне» повідомляє, що кількість загиблих у Києві зросла до 15. Рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка.