Наслідки атаки на Одесу 17 червня

На світанку 17 червня Одеса опинилась під масованим ударом російських безпілотників. Унаслідок обстрілів зафіксовані руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури, а кілька людей зазнали поранень. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов.

Олег Кіпер розповів, що в Одесі сталися руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури. Пошкоджень зазнали житлові будинки, інклюзивний центр, дитячий садочок, гаражі тощо.

Згодом він повідомив, що з-під завалів будинку дістали тіло загиблої 60-річної жінки. Наразі тривають пошуки ще однієї жінки.

«Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно», – сказав керівник ОВА.

Наслідки атаки БпЛА на Одесу 17 червня 2025 року (Фото – Олега Кіпера та Геннадія Труханова)

Геннадій Труханов повідомив, що значні руйнування зафіксували в історичній частині Одеси: будинки понівечені, а на деяких локаціях рятувальники все ще гасять пожежі.

«На місці працюють екстрені служби, після чого комунальники розпочнуть ліквідацію наслідків. Буде розгорнуто оперативний штаб для координації допомоги та відновлення», – зазначив мер Одеси.

Наслідки російської атаки 17 червня

Президент Володимир Зеленський розповів, що РФ випустила по Україні більше ніж 440 дронів і 32 ракети. Один із найбільш страшних ударів прийшовся по Києву. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах міста. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина.

За оновленою інформацією, у Києві росіяни вбили 15 людей, ще понад сотня – зазнали поранень. Під ворожим вогнем були 27 локацій у різних районах Києва: житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури тощо.

У Вишгородському районі Київщини внаслідок атаки постраждала 55-річна жінка. У неї різана рана плеча. Також пошкоджено приватний будинок, у ньому вибиті вікна.



Росіяни пошкодили приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди у Фастівському районі, а в Обухівському районі – два приватні будинки та господарчі споруди.

Рятувальники загасили пожежу господарчої будівлі на території підприємства у Броварському районі. Пошкоджено приватний будинок.