СБУ уразила два російські літаки Су-27 на аеродромі Бельбек

Далекобійні дрони Центру спецоперацій «Альфа» СБУ уразили два літаки Су-27 на російському військовому аеродромі «Бельбек» у Криму. Про це Служба безпеки України повідомила у суботу, 20 грудня.

Відомо, що один із літаків перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом та був готовий до бойового вильоту. Проте дрони СБУ його повністю знищили. Орієнтовна вартість обох літаків становить близько 70 млн доларів.



Також безпілотниками атакували диспетчерську вежу, це може ускладнити для росіян організацію та контроль польотів на аеродромі.



«Удари СБУ по ключових військових аеродромах, а також знищення літаків і систем ППО ворога в тимчасово окупованому Криму відчутно зменшують його військовий потенціал у регіоні. Ця системна робота триватиме й надалі», – наголошують у дописі.

Нагадаємо, це вже друга успішна атака СБУ на аеродром «Бельбек» за цей тиждень. 18 грудня безпілотники уразили на летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів, серед яких були дві РЛС «Небо-СВУ» та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.