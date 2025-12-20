На момент атаки корабель здійснював патрулювання біля нафтогазової видобувної платформи

У ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель Росії проєкту 22460 «Охотнік» та бурову платформу у Каспійському морі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у суботу, 20 грудня.

«З метою зниження воєнно-економічного потенціалу противника у ніч на 19 грудня Сили оборони України успішно уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 “Охотнік”», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що на момент атаки корабель здійснював патрулювання у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи. Декілька українських дронів влучили у нього. Ступінь пошкоджень та бортовий номер судна уточнюють. Відзначимо, що прикордонна служба Росії має лише один такий корабель у Каспійському морі. Мова йде про «Расул Гамзатов», його ввели в стрій у листопаді 2021 року.



Також уразили бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського. Вона належить компанії «Лукойл». Військові розповідають, що ця платформа забезпечує видобуток нафти й газу та задіяна у забезпеченні російської армії.

«Подальша спроможність її функціонування та масштаб збитків уточнюються», – додали в Генштабі.



Окрім того, захисники атакували радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського, що на тимчасово окупованій території українського Криму. Вона призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема, для точного їх заходу на посадку в умовах поганої видимості.

Нагадаємо, 19 грудня повідомляли, що на відстані у понад 2 тис. км від території України у нейтральних водах Середземного моря бійці Служби безпеки України атакували повітряними безпілотниками танкер «тіньового флоту» Росії.