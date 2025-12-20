Польське консульство в Брюсселі облили червоною фарбою

Під час саміту ЄС у четвер, 18 грудня, невідомі вилили на будівлю польського консульства у Брюсселі червону фарбу та обкидали собачими фекаліями. На стінах також лишили напис «вбивці». Про це у суботу, 20 грудня, повідомило польське радіо RMF24.

Відомо, що інцидент трапився під час саміту ЄС, на якому вирішили виділити Україні 90 млрд євро допомоги. У той день червоною фарбою залили двері, фасад польського посольства та табличку з гербом. На вивісці написали слово «вбивці» англійською мовою, а на стіні залишили напис «до біса стіну». Перед входом до будівлі розкидали собачі фекалії.

Один зі співробітників консульства припустив, що надпис стосувався стіни на кордоні з Білоруссю та протест проти Frontex – агентства Європейського Союзу, яке відповідає за підтримку держав-членів в управлінні зовнішніми кордонами ЄС.

«Це схоже на російську провокацію, але це може бути що завгодно. Йдеться про сіяння плутанини та невизначеності», – відзначив він.

Бельгійська поліція розслідує цю справу, зокрема, вивчають записи з камер відеоспостереження. Журналісти дізналися, що на них помітили невелику групу з 3-4 людей у масках, які розливали фарбу.

Нагадаємо, у п’ятницю, 19 грудня, лідер польської ультраправої партії «Конфедерація» Славомір Менцен організував пікет перед польським Сеймом проти президента України Володимира Зеленського. Проросійський політик вимагав в глави України повернути 100 млрд злотих польських платників податків.