Посол Росії Сєргєй Андрєєв був облитий червоною фарбою

У понеділок, 9 травня, посла держави-терориста Росії в Польщі Сєргєя Андрєєва облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Про це повідомили російські та польські ЗМІ.

Як повідомляє Polsatnews.pl, інцидент трапився коли російський посол прийшов покладати квіти на кладовище-мавзолей радянських воїнів у Варшаві (польською Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich). Його зустріли українські мітингувальники, які протестували проти розв'язаної Росією війни проти України.

«Фашисти! Бандити!», – вигукували учасники протесту на адресу представників російського диппредставництва. У певний момент Андрєєва облили червоною фарбою.

Russian ambassador in Warsaw covered in red paint, crowd shouting "fascists, fascists!" pic.twitter.com/aZcBbjSnA5 — Exen (@Exen) May 9, 2022

Цікаво, що російські пропагандистські ЗМІ поширювали відео інциденту зі зрозумілих причин без звуку.

Сам російський дипломат після інциденту заявив, що пишається своїм президентом – воєнним злочинцем Владіміром Путіним, а також заявив, що території маріонеткових квазідержавних утворень «ДНР» та «ЛНР» насправді не належать Україні. У коментарі російським пропагандистам Андрєєв заявив, що «серйозно не постраждав».

Також повідомляється, що українська громада провела антивоєнну акцію біля кладовища.

Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie. Za chwilę z okazji Dnia Zwycięstwa wieniec złożyć ma tu ambasador Rosji w Polsce. Oto komitet powitalny. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/0NjWT7eTJn — Rafał Miżejewski (@rafalmizejewski) May 9, 2022

До слова, напередодні тисячі людей вийшли в центр Варшави на акцію протесту «Россия, иди на х..», під час якої вимагали врятувати захисників Маріуполя і висміяли армію окупантів.

Як пише «Укрінформ», учасники акції пройшли маршем від Палацу культури та науки до посольства Росії, скандуючи гасла на підтримку України та вимагаючи врятувати захисників Маріуполя, які перебувають на комбінаті «Азовсталь».

Учасники акції йшли з українськими прапорами та плакатами на кшталт «Врятуйте Азовсталь», «Стоп путін», «Стоп війні», «Будь сміливим, як Україна», «Побороли нацизм – поборемо і рашизм», «Русский военный корабль, или на х.. « тощо.

Як інформував ZAXID.NET, росіяни завезли масовку на окуповану Херсонщину для участі в «парадах» до 9 травня.