Сєргей Андрєєв після інциденту заявив, що пишається своїм президентом, а російські звірства в Бучі – інсценування

Держава-терорист Росія, яка розв’язала кровопролитну безпідставну війну проти України, зажадала від Польщі офіційних вибачень після того, як її посла Сергєя Андрєєва облили «штучною кров’ю» на радянському військовому кладовищі у Варшаві 9 травня. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на російське МЗС.

Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Польщі Кшиштофа Краєвського, щоб висловити протест.

Посольство РФ вимагає від Польщі забезпечити покладання вінка до кінця дня

РФ звинуватила Польщу у тому, що вона не виконала одне з головних зобов'язань за Віденською конвенцією про дипломатичні зносини – не забезпечила недоторканність російських дипломатів.

«Краєвському заявлено, що російська сторона очікує офіційних вибачень від керівництва Польщі у зв'язку з подією та вимагає забезпечити безпеку посла Росії та всіх співробітників російських закордонних установ у Польщі», – йдеться у заяві МЗС Росії.

На Росії кажуть, що ухвалять рішення про подальші кроки залежно від реакції Варшави на вимоги.

Як інформував ZAXID.NET, 9 травня демонстранти з українськими та польськими прапорами перешкоджали Андрєєву пройти до меморіалу радянським воїнам, виголошували антиросійські гасла та облили посла червоною речовиною