На російського посла потрапив буряковий сік. Тепер організаторка акції отримує погрози

Журналістка і медіаекспертка Інституту масової інформації Ірина Земляна повідомила, що отримує погрози від росіян. Саме під час її акції у Варшаві 9 травня штучна кров, яку вона розірвала на себе, потрапила на російського посла.

Як розповіла вона у вівторок, 10 травня, «Громадському радіо», за ніч журналістка отримала близько 700 погроз лише в Telegram.

Після акції Ірину Земляну затримала польська поліція. Її забрали до автозака прямо під час коментаря у прямому ефірі. Переписавши її особисті дані, журналістку відпустили.

«Усі мої дані включно з паспортом, номерами телефонів, профілями у соцмережах були злиті в російські пабліки. Зараз я переживаю атаку, погрози знайти мене і вбити від росіян. За ніч лише в Telegram я отримала близько 700 повідомлень. Погрожують мені в усіх соцмережах», – розповідає журналістка.

Акція українських активістів і активісток завадила послу росії покласти квіти до могил радянських солдатів. Під крики «Фашисти!» російська делегація пішла. Але повернулася вдруге.

«Посол пробував ще раз покласти квіти. Він просив польську поліцію організувати для нього безпечний коридор. Але поліція цього не допустила», – розповіла Ірина Земляна.

Вона також зазначила, що штучна кров виявилася буряковим соком, а не червоною фарбою, як про це повідомлялося раніше.