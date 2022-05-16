Журналістці почали надходити погрози після акції 9 травня, під час якої російського посла облили штучною кров'ю

Українська журналістка та медіаекспертка Інституту масової інформації Ірина Земляна змушена була покинути Варшаву. Після акції 9 травня, під час якої російського посла Сєргєя Андрєєва облили штучною кров'ю, їй почали надходити погрози. У понеділок, 16 травня, на своїй сторінці у Facebook Ірина Земляна повідомила, що вона змушена була під охороною покинути Варшаву. Також вона зазначила, що її прізвище потрапило до російської бази «військових злочинців».

«Росіяни виявилися дуже нєжними, і готові вбивати за те, що їх посол трохи заляпався польським борщем, бо близько біля мене стояв. Мені надходять тисячі повідомлень з погрозами. Такої масованої атаки я не бачила ніколи в своєму житті. Так само мене додали до російської бази «військових злочинців», – написала Земляна.

Також вона зазначила, що у перші години після акції усі її дані, а саме: номер паспорта, адреса проживання в Україні, номер телефону, e-mail, всі акаунти у соцмережах були викладені в російські Telegram-канали із закликом про знищення. Вона вже отримала дуже багато образ на свою адресу з погрозами її вбити, покалічити та зґвалтувати.

«Разом зі своїм адвокатом я зголосила про всі погрози до польської поліції. Там вважають, що ситуація серйозна. Я була змушена під охороною покинути Варшаву, адже перебувати там небезпечно. За наполяганням тих, хто займається моєю безпекою, я не можу давати жодних коментарів на цю тему. Ніколи не думала, що мені доведеться втікати двічі», – повідомила Ірина Земляна.

Нагадаємо, 9 травня, у Варшаві російського посла Сєргєя Андрєєва облили червоною фарбою, коли він намагався покласти квіти на цвинтарі радянських солдатів. Після акції польська поліція затримала активістку Ірину Земляну. 10 травня журналістка повідомила, що почала отримувати погрози на свою адресу.