Окупанти влаштовують акції «Безсмерний полк» на окупованих територіях

Російські окупанти влаштували акцію «безсмертний полк» у тимчасово окупованому Херсоні. У той же час у заблокованому Маріуполі анонсованого раніше «параду перемоги» не відбулося. Натомість російські загарбники поклали квіти до «пам’ятника» бабці з червоним прапором, повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

У Херсоні на площі Свободи загарбники встановили сцену й фотографії радянських часів.

«Росіяни для масовки на акцію в Херсоні з відзначення 9 травня завозять акторів із тимчасово окупованого Сімферополя і так званої ДНР», – зазначили у зведеній інформації обласних військово-цивільних адміністрацій про ситуацію в регіонах України станом на 8:00 9 травня.

На опублікованих в соцмережах кадрах помітно, що людей спеціально поставили дуже щільно одне до одного та вручили переднім рядам червоні прапори і плакати, таким чином намагаючись створити «картинку» для пропагандистських ЗМІ.

Натомість у заблокованому Маріуполі окупанти поклали квіти під раніше спеціально встановлений пам’ятник бабці з прапором СРСР на площі Воїнів-визволителів, яку загарбники вперто називають «Ленінського комсомолу».

«Параду нема, зате є карнавал. 300 метрів смугастої ганчірки розтягнули на пр. Нахімов по дорозі на площу Воїнів визволителів. Справжнє свято, чого там. Особливо на фоні канонади з Азовсталі», – повідомив Андрющенко.

За його словами, для пронесення простирадла привезли людей / волонтерів з Новоазовська та Донецька.

«Переважно росіяни. Вибірково залучили людей похилого віку з Маріуполя. Ажіотажу і радощі на вулиці по ходу колони особливо не помічено. Людей заманюють на площу через обіцянки польової кухні та додаткових наборів їжі», – написав він.

«Путлерюгенс на місці. Вічний вогонь з самої Москви – на місці. Окупанти на місці. Колаборанти на місці. Єдине кого немає – маріупольців. Щось якось зі святом пішло не так», – написав Андрющенко.

Зауважимо, що військові держави-терориста – Росії і місцеві колаборанти активно готувалися до святкування 9 травня. У всіх великих містах вони розвісили бігборди й сітілайти з радянською символікою і закликом долучитися до ходу «Бессмертного полка».

Напередодні зазначали, що російські військові та колаборанти намагаються організувати «святкування» 9 травня в містах тимчасово окупованої Херсонщини. Для потрібної їм «картинки» сцени облаштовують на центральних площах міст і привозять глядачів, щоб російські пропагандисти змогли відзняти «масове святкування» Дня Перемоги.