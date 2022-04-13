Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

Колишній депутат Маріупольської міської ради та російський колаборант Костянтин Іващенко отримав наказ провести зачищення частини центрального району міста від завалів та тіл загиблих для проведення там параду окупантів 9 травня. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Facebook.

За його словами, екс-депутата міськради Маріуполя Костянтин Іващенко, якого окупанти призначили «мером міста», має зайнятися організацією «параду».

«Судячи зі всього масиву даних, окупанти планують саме в Маріуполі провести «карнавал перемоги» на 9 травня у випадку успіху «спеціальної операції»», – написав він.

Водночас Андрющенко наголошує, що ані техніки, ані людей для здійснення таких заходів у місті немає. Тому, мовляв, потенціальний зрив такого наказу безумовно «веде до скорочення строку придатності гауляйтера Іващенка».

Також Андрющенко повідомив, що на сьогодні Іващенко призначив «керівника» освіти.

«За попередньою інформацією деякого пана Мирошниченко (данні уточнюються для повної ідентифікації), який вже заявив до підготовки запуску процесу навчання для 4, 9 та 11 (12-х) класів. Місцем для «відновлення навчання» обрано єдину непошкоджену школу №53 (ту саму, де відбулося «обрання Іващенка»)», – написав він.

Декілька днів поспіль близько 40 людей, яким пообіцяли оплатити, приводять школу до ладу.

«Навчання планують запустити з першого травня. Чому саме такі класи? Через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську систему освіти», – йдеться у повідомленні.

Як інформував ZAXID.NET, у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити