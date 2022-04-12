Лише за попередніми підрахунками у Маріуполі загинули 22 тисячі людей

Служби Маріупольської міської ради вже зафіксували 33,5 тисячі маріупольців, яких незаконно депортували російські окупанти. Про це повідомив міський голова Вадим Бойченко в ефірі телемарафону UAразом, інформує Маріупольська міська рада.

«Ми вже зафіксували 33,5 тисячі жителів Маріуполя, яких примусово депортували до так званої ДНР або до РФї. Ми верифікували цих людей з реєстром громади міста. Сьогодні займаємось порятунком маріупольців, яких незаконно вивезли на територію ворога. Вже декілька посольств європейських держав долучилося до цього процесу. Через різні країни ми повертаємо людей до України», – повідомив Вадим Бойченко.

Також Вадим Бойченко наголосив, що зараз йде збір доказів щодо воєнних злочинів Росії в Маріуполі. Після чого ці дані мають отримати юридичну оцінку з боку міжнародних інституцій у сфері кримінального права.

Окрім того, сьогодні голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв’ю CNN розповів, що лише за попередніми підрахунками у Маріуполі загинули 22 тисячі людей.

«Ситуація з Маріуполем ускладнює коментування кількості втрат, місто в облозі та блокаді. Ми зараз припускаємо, що від 20 до 22 тисяч загиблих у Маріуполі», – сказав Кириленко.

За попередніми підрахунками, у Маріуполі загинули 22 тисячі людей (фото Антона Геращенка)

Окрім людських втрат, за інформацією прес-служби Маріупольської міськради, в місті повністю зруйновані будинки, де проживало 84 тисячі людей. Це 40% багатоповерхівок або близько 2 млн квадратних метрів. Необхідно 2,3 млрд доларів аби побудувати таку кількість житла та створити там хоча би базові умови для проживання. За попередніми підрахунками, загальна потреба на відновлення інфраструктури міста зросла до 12,5 млрд доларів.

Нагадаємо, вчора ввечері полк «Азов», який разом із морською піхотою захищає Маріуполь, повідомив, що близько 21:30 російські окупанти використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження. Потім захисники міста розповіли про стан постраждалих.

Також раніше Володимир Зеленський повідомив про десятки тисяч маріупольців, яких убили російські військові.