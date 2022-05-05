Панорама зруйнованого російськими окупантами Маріуполя

У Маріуполі 9 травня окупанти хочуть влаштувати «парад полонених», для телекартинки перевдягнувши в однострої українських військовослужбовців 2 тис. цивільних, яких наразі тримають у фільтраційному таборі. Про це заявив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише «Укрінформ».

«Майже 2 тис. чоловіків, які були вивезені з Маріуполя близько чотирьох тижнів тому, утримують у фільтраційній, я б уже казав, тюрмі у селищах Безіменному і Козацькому Новоазовського району. Цим чоловікам кажуть, що їх перевдягнуть в українську форму і залучать до так званого параду полонених в Маріуполі, тому що у справжніх наших полонених не вистачає для масовості. Буде така гротескна масовка із самих маріупольців для створення пропагандистської «картинки», – зазначив Андрющенко.

За його словами, окупанти активно готуються до святкування 9 травня у Маріуполі: силами мешканців, які працюють за їжу, місто розчищають від завалів, встановили «опудало» жінки з радянським прапором, наглядати за підготовкою приїжджали «куратори з Росії» – заступник адміністрації президента РФ і генеральний секретар партії «Єдіная Росия».

Зазначимо, що за даними української розвідки, Маріуполь за планами російських загарбників, має стати центром «урочистостей» на 9 травня. З цією метою в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів. Крім того, триває широкомасштабна пропагандистська кампанія.

При цьому українські бійці у неймовірно складних умовах продовжують тримати кругову оборону на заводі «Азовсталь»