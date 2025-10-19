Росіяни масовано атакували шахту на Дніпропетровщині, де були майже 200 людей
На шахті зайнялася пожежа
У неділю, 19 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по території шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Через атаку під землею опинилися майже 200 шахтарів, повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«Напередодні старту опалювального сезону ворог знову вдарив по українській енергетиці. Під час атаки під землею перебувало 192 співробітники шахти», – повідомили у пресслужбі ДТЕК.
На фото, яке оприлюднили у пресслужбі компанії, видно сильну пожежу на території однієї з шахт. Наразі триває евакуація гірників на поверхню.
На момент публікації інформації про загиблих чи постраждалих не надходило.
Доповнено 22:04. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що усіх шахтарів евакуювали на поверхню. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.