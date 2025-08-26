Вдень Повітряні сили попередили про атаку КАБів на Донеччину

У вівторок, 26 серпня, росіяни завдали удару по Донеччині. Внаслідок обстрілу знеструмлені шахти в Добропільській громаді, де перебували 148 гірників, повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець.

«Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільської громади. 148 гірників залишаються під землею», – написав Волинець на своїй сторінці в фейсбуці.

Інших деталей щодо обстрілу він не повідомив.

Зазначимо, близько 12:20 Повітряні сили ЗСУ попередили про атаку керованих авіабомб на Донецьку та Дніпропетровську область.

На момент публікації місцева влада російську атаку не коментувала.

Доповнено 14:30. У пресслужбі ДТЕК повідомили, що росіяни атакували шахту ДТЕК, внаслідок чого пошкоджені споруди та обладнання підприємства. Через обстріл відбулося знеструмлення – на той час у шахті перебували 146 гірників. Наразі їх підіймають на поверхню.

«Росія атакувала шахту ДТЕК: загинув працівник, ще троє поранені», – повідомили у пресслужбі ДТЕК.

За попередню добу окупанти 20 разів обстріляли Донецьку область. Внаслідок атак пошкоджені два будинки в Добропіллі. В Ямполі через російські атаки загинула людина, ще одна зазнала поранень.

У Костянтинівці внаслідок російських ударів постраждали чотири людини, понад 20 будинків зазнали ушкоджень. Крім того, там пошкоджені дві адмінбудівлі та дві лінії електропередач. Також ушкоджень зазнали шість будинків у Сіверську.