Правопис слова залежить від його значення

Часом виникають сумніви, як писати слова із частиною «науково». У кожному іншому випадку – по-різному. Детальніше про це пояснили у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.

«Слово “науково” з дальшим словом (переважно з дієприкметником, але часом і з прикметником) пишемо окремо, коли “науково” – прислівник, що відповідає на питання “як? яким чином?”. Такий прислівник можна ще замінити конструкцією “з погляду науки”», – зазначають мовознавці.

Приклади:

науково обґрунтований (обґрунтований як? – науково);

науково розроблений (розроблений як? – науково);

науково бездоганний (бездоганний як? – науково, бездоганний з погляду науки).

Водночас якщо це складний прикметник, його обидві частини – рівноправні поняття, тоді між ними треба ставити дефіс:

науково-дослідний (і науковий, і дослідний);

науково-популярний (і науковий, і популярний);

науково-фантастичний (і науковий, і фантастичний).

