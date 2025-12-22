Чому «науково-дослідний» через дефіс, а «науково обґрунтований» окремо: пояснення
Часом виникають сумніви, як писати слова із частиною «науково». У кожному іншому випадку – по-різному. Детальніше про це пояснили у мовознавчому телеграм-каналі Correctarium.
«Слово “науково” з дальшим словом (переважно з дієприкметником, але часом і з прикметником) пишемо окремо, коли “науково” – прислівник, що відповідає на питання “як? яким чином?”. Такий прислівник можна ще замінити конструкцією “з погляду науки”», – зазначають мовознавці.
Приклади:
- науково обґрунтований (обґрунтований як? – науково);
- науково розроблений (розроблений як? – науково);
- науково бездоганний (бездоганний як? – науково, бездоганний з погляду науки).
Водночас якщо це складний прикметник, його обидві частини – рівноправні поняття, тоді між ними треба ставити дефіс:
- науково-дослідний (і науковий, і дослідний);
- науково-популярний (і науковий, і популярний);
- науково-фантастичний (і науковий, і фантастичний).
