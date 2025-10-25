У суботу, 25 жовтня, російські військові знову вдарили по шахті енергетичної компанії ДТЕК, що розташована на Дніпропетровщині. На момент атаки у шахті перебували майже 500 людей. Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.

«Росія знову атакувала шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Під час атаки під землею перебувало 496 співробітника шахти. Всіх вивели на поверхню. Ніхто з колег не постраждав», – йдеться у повідомленні ДТЕК.

У ДТЕК зазначили, що протягом останніх двох місяців росіяни вже сім разів атакували на вугільні підприємства компанії.

Нагадаємо, 19 жовтня росіяни також завдали масованого удару по території шахти ДТЕК у Дніпропетровській області. Того дня під землею перебували майже 200 шахтарів. Згодом у компанії повідомили, що всіх працівників вдалося евакуювати.