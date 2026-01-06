Білий дім опублікував фото затриманого Мадуро у спортивному костюмі Nike

Після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро американськими спецпризначенцями різко зросли продажі моделі спортивного костюма Nike, в який він був одягнений. Про це повідомило 5 січня dpa, передає ресурс Yahoo.

Після того як Білий дім опублікував світлину затриманого Ніколаса Мадуро у сірому спортивному костюмі, у США та низці європейських країн злетів попит на модель Nike Tech Fleece. На фото видно Мадуро, який стоїть у спортивному комплекті з пляшкою води на борту американського корабля «Іводжіма».

Користувачі ідентифікували спортивний костюм, який компанія називає «ін'єкцією преміального комфорту». Вартість комплекту – близько 140 доларів чи 120 євро. В Україні такий костюм коштує орієнтовно 5500 грн.

Після фото Мадуро різко зросла кількість пошукових запитів у гуглі. За кілька годин після публікації світлини кількість таких запитів зросла вчетверо. За даними dpa, майже всі розміри цього комплекту розпродали на ринках США та кількох країн Європи. Зазначимо, на ринку України в наявності є всі розміри костюма.

Нагадаємо, 3 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що США провели успішну операцію проти Венесуели, затримали і вивезли звідти Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.

5 січня в США відбулося перше судове засідання у справі Мадуро. Він та його дружина не визнали провини в суді.