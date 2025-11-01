Наслідки російської атаки на АЗС в Миколаєві 1 листопада

Уранці суботи, 1 листопада, російська армія завдала ракетного удару по Миколаєву. В обласній військовій адміністрації повідомили про одного загиблого та 15 поранених.

Зазначається, що росіяни вдарили по місту балістичною ракетою (попередньо «Іскандер М» з касетною бойовою частиною) близько 07:20.

У постраждалих від атаки діагностували поранення різного ступеня важкості. Серед постраждалих – дитина, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Унаслідок атаки також пошкоджено автозаправну станцію й автомобілі.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що її підрозділи залучалися до ліквідації небезпек на місці події. Проводилися роботи зі змивання розлитого пального за допомогою води та повітряно-механічної піни, аби запобігти загорянню.

